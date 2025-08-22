ذبابة تتدخل في لحظة حاسمة وتهدي لاعب غولف 900 ألف دولار (شاهد)

شهدت بطولة (BMW) للغولف المقامة في ولاية ماريلاند الأمريكية واقعة نادرة وغريبة، عندما أسهمت ذبابة صغيرة في تغيير مسار ضربة اللاعب تومي فيلتوود بطريقة أثارت دهشة الحضور.

وخلال الجولة، قام فيلتوود بضرب الكرة التي تدحرجت على الحافة قبل أن تتوقف عند لحظة حاسمة، وفجأة توقفت ذبابة على الكرة، لتسقط بعدها الكرة داخل الحفرة، في مشهد استقبلته الجماهير بالتصفيق والهتاف.

وبفضل هذه الضربة المفاجئة، ارتقى فيلتوود إلى المركز الرابع في الترتيب العام، محققا جائزة مالية قدرها 910 آلاف دولار أمريكي.

“ذبابة تغيّر مجرى ضربة غولف وتمنح فليتوود 910 آلاف دولار في بطولة BMWبأمريكا”.. هل هذا ممكن؟ pic.twitter.com/4gIm7XerKh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2025

تفاعلات رواد مواقع التواصل

وأثارت الواقعة موجة من التعليقات بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت نوره “وزن الكرة 45 غراما ووزن الذبابة 12 مليغرام، يعني كأني أحرك دبابة، مستحيل!”.

وعلّق أبو خالد “الهواء اللي دفعها وإن تأكدوا أنها الذبابة، الواجب يعطيها على الأقل 10000 دولار”.

فيما أشار فهد المشيخي إلى بعد علمي، قائلا “هذه الحادثة شرح مبسط لمفهوم تأثير الفراشة في نظرية الفوضى بالفيزياء والرياضيات، حيث تحدث تغييرات صغيرة جدا في الظروف الأولية لأي نظام قد تؤدي إلى نتائج ضخمة وغير متوقعة”.