مانشستر سيتي يمدد عقد روبن دياز حتى 2029

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدافعه البرتغالي روبن دياز أربع سنوات حتى صيف عام 2029.

وانضم دياز إلى سيتي في سبتمبر/أيلول 2020 قادما من نادي طفولته بنفيكا، ومنذ ذلك الحين أصبح صخرة في قلب دفاع الفريق.

We're delighted to announce that @rubendias has extended his contract at City until 2029 ✍️🩵 pic.twitter.com/a5oURtqF0q — Manchester City (@ManCity) August 22, 2025

وخاض اللاعب أكثر من 200 مباراة مع مانشستر سيتي وحقق عشرة ألقاب خلال مواسمه الخمسة في ملعب الاتحاد، من بينها أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الفردية.

وقال دياز (28 عاما) للموقع الرسمي لمانشستر سيتي “أنا سعيد للغاية اليوم، اشعر بفخر كبير لتمثيل هذا النادي العظيم، سيتي هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، في قمة اللعبة، أتنافس على البطولات، طموح النادي يتماشى تماما مع طموحي، وكلاعب كرة قدم لا يوجد أفضل من ذلك”.

وأضاف “أحب مانشستر فهي منزلي الآن، وأحب جماهير مانشستر سيتي، دعمهم منذ اليوم الأول كان مذهلا للغاية، وأنا أقدرهم كثيرا”.