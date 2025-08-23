أقل من 100 يوم.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس العرب فيفا قطر 2025

مع بقاء أقل من 100 يوم على انطلاق بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن البطولة تحمل “أهمية خاصة لا تقتصر على مباريات كرة القدم، مؤكدا أنها منبر لترسيخ قيم الوحدة والتضامن وتعزيز مشاعر الانتماء والهوية المشتركة”.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن البطولة “تلفت الأنظار مجددا لقدرة الرياضة في التقريب بين الشعوب وبناء جسور التواصل”.

أبرز تصريحات سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بمناسبة تبقي 100 يوم على انطلاق #كأس_العرب .#وزارة_الرياضة_والشباب pic.twitter.com/SODTJQacM7 — وزارة الرياضة والشباب (@MSYQatar) August 23, 2025

وفيما يلي كل ما المعلومات الأساسية التي تحتاج لمعرفتها بشأن البطولة:

تقام النسخة الثانية من كأس العرب فيفا في قطر خلال الفترة من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى 18 من نفس الشهر.

واستضافت قطر النسخة الأولى من البطولة عام 2021، وفاز بها منتخب الجزائر.

ملاعب البطولة

ستستضيف ستة ملاعب هذا الحدث الإقليمي. وقد سبق لهذه الملاعب جميعها احتضان مباريات كأس العالم فيفا قبل ثلاث سنوات.

وسيستضيف ملعب البيت المباراة الافتتاحية للبطولة، كما حدث خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، على أن تقام المباراة النهائية في استاد لوسيل، كما حدث أيضا في كأس العالم قطر 2022.

المنتخبات المُشاركة

سيُشارك في النهائيات 16 منتخبًا، من قارتي لآسيا وإفريقيا. وتأهلت قطر إلى النهائيات بشكلٍ تلقائي، بصفتها الدولة المضيفة، والجزائر بطلة النسخة السابقة، كما تأهلت منتخبات: مصر والعراق والأردن والمغرب والسعودية وتونس والإمارات، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للعبة.

أما المقاعد السبعة المتبقية فسيتم تحديدها من خلال مباريات التأهل (بنظام المباراة الواحدة)، المزمع إقامتها في قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مباريات التأهل

عُمان ضد الصومال

البحرين ضد جيبوتي

سوريا ضد جنوب السودان

فلسطين ضد ليبيا

لبنان ضد السودان

الكويت ضد موريتانيا

اليمن ضد جزر القمر

نظام البطولة

تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وذلك خلال قرعة البطولة التي أُجريت في الدوحة في مايو/أيار الماضي.

المجموعة الأولى: قطر، تونس، الفائز من سوريا – جنوب السودان، الفائز من فلسطين – ليبيا.

المجموعة الثانية: المغرب، السعودية، الفائز من عُمان – الصومال، الفائز من اليمن – جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الفائز من الكويت – موريتانيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، الفائز من البحرين – جيبوتي، الفائز من لبنان – السودان.

يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. وسيستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

مجموعات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™️🤩 pic.twitter.com/nkcZlfcAhu — اللجنة العليا للمشاريع والإرث (@roadtoqatar) May 25, 2025

معايير كسر التعادل في دور المجموعات

بحسب موقع “الفيفا”، إذا انتهى دور المجموعات، وكان هناك فريقان في نفس المجموعة يمتلكان نفس عدد النقاط، تُطبق المعايير التالية بالترتيب لتحديد التصنيف النهائي:

الخطوة الأولى:

أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

أفضل فارق أهداف من مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

الخطوة الثانية:

إذا تساوى فريقان أو أكثر بناءً على المعايير الثلاثة أعلاه، يتم تحديد ترتيبهم كما يلي:

فارق الأهداف الأفضل في جميع مباريات المجموعة.

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

أعلى نقاط سلوك الفريق (اللاعبون والمسؤولون) المتعلقة بعدد البطاقات الصفراء والحمراء:

البطاقة الصفراء: ناقص نقطة واحدة. الطرد غير المباشر (نتيجة بطاقتين صفراوين): ناقص ثلاث نقاط. الطرد المباشر: ناقص أربع نقاط. البطاقة الصفراء والطرد المباشر: ناقص خمس نقاط.

إذا لم يتم اتخاذ قرار من خلال المعايير في الخطوتين الأولى والثانية، يُطبق ما يلي:

يُصنف الفريقان أو أكثر المتساويين في النقاط وفقًا لأحدث نسخة منشورة من تصنيف الفيفا.

يُصنف الفريقان أو أكثر المتساويين في النقاط وفقًا للنسخة المنشورة قبل أحدث نسخة منشورة باستمرار حتى يمكن اتخاذ قرار.

الوقت الإضافي والركلات الترجيحية

في مرحلة التصفيات، إذا انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الطبيعي، لا يُلعب وقت إضافي ويتم اللجوء للركلات الترجيحية لتحديد الفائز.

في مرحلة خروج المغلوب خلال النهائيات، إذا انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الطبيعي، يُلعب وقت إضافي وإذا استمر التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية.