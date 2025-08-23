الأهلي بطلا لكأس السوبر السعودي على حساب النصر (فيديو)

توج النادي الأهلي (بطل آسيا) بكأس السوبر السعودية لكرة القدم، بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح 5–3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في هونغ كونغ بنهائي البطولة.

وبهذا الإنجاز أنهى الأهلي انتظارا دام تسع سنوات عندما توج بنفس اللقب عام 2016، بعد تغلبه في النهائي على الهلال بركلات الترجيح أيضا 4–3.

فرض النصر سيطرته على أغلب فترات الشوط الأول، واقترب من التسجيل في الدقيقة 15 عندما أرسل مارسيلو بروزوفيتش تمريرة رائعة إلى ويسلي تيكسيرا الذي توغل وأطلق تسديدة لكنها مرت بجوار القائم. وأطلق جواو فيلكس تسديدة في الدقيقة 18 إثر رمية تماس فشل دفاع الأهلي في التعامل معها لكن إدوار مندي نجح في التصدي لها. ولعب كريستيانو رونالدو ضربة خلفية مزدوجة رائعة في الدقيقة 22 إثر تمريرة عرضية من كينغسلي كومان لكن حارس الأهلي تصدى لها بثبات.

وافتتح رونالدو التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، احتُسبت بعد لمسة يد ضد علي مجرشي لاعب الأهلي، مسجلا هدفه رقم مئة بقميص الفريق السعودي.

لكن الأهلي انتفض قبل الاستراحة، واقترب من التعادل في الدقيقة 44 عندما لعب ويندرسون جالينو تمريرة عرضية حولها إيفان توني بضربة رأس إلى الشباك، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل على توني. وسجل فرانك كيسي هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر تمريرة أرضية لعبها الوافد الجديد إنزو ميلو وحولها كيسي بتسديدة منخفضة سكنت أسفل يسار مرمى بينتو حارس النصر.

وأطلق رونالدو تسديدة قوية في الدقيقة 52 من خارج منطقة الجزاء لكن مندي تصدى لها بنجاح. وكاد الأهلي أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 70 إثر تمريرة عرضية من توني تابعها فراس البريكان بتسديدة لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس النصر. وأعاد بروزوفيتش التقدم للنصر في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن استغل إخفاق كيسي في الخروج بالكرة. لكن الأهلي تعادل في الدقيقة 89 إثر ركلة ركنية نفذها رياض محرز من جهة اليسار وحولها روجر إيبانيز بضربة رأس إلى الشباك بعد خروج حارس النصر من مرماه وإخفاقه في التعامل معها لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي 2-2 ويتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها بطل آسيا لصالحه.