البوركيني واتارا يقود برينتفورد لفوز ثمين على أستون فيلا (فيديو)

سجل المهاجم البوركيني دانغو واتارا هدفا في ظهوره الأول مع برنتفورد ليقوده إلى فوز مهم وثمين على ضيفه أستون فيلا، اليوم السبت، في الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح واتارا (23 عاما)، الذي انضم إلى برنتفورد قبل أسبوع في صفقة قالت وسائل إعلام محلية إنها بلغت نحو 57 مليون دولار، التسجيل في الدقيقة 12 مستغلا كرة مرتدة من حارس المرمى إيميليانو مارتينيز.

وهذا هو الانتصار الأول للمدرب كيث أندروز مع الفريق الذي تولى مسؤوليته خلفا لتوماس فرانك هذا الصيف، حيث خسر الفريق مباراته الافتتاحية أمام نوتنجهام فورست 1–3.