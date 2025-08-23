باريس سان جيرمان يتغلب على آنجيه بهدف ويحقق فوزه الثاني في الدوري الفرنسي (فيديو)

أكتفى باريس سان جيرمان بهدف وحيد في شباك آنجيه، ليحقق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز بالنتيجة نفسها على نانت، الأحد الماضي، في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري الفرنسي الذي توج به في آخر أربعة مواسم.

ولم ينجح باريس سان جيرمان في ترجمة الفرص السانحة له إلى أهداف طوال الشوط الأول، كما أضاع نجمه عثمان ديمبلي، المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور” ضربة جزاء في الدقيقة 27.

وأظهر باريس سان جيرمان وجها مغايرا في الشوط الثاني، وشن العديد من الهجمات على مرمى منافسه الذي تراجع لمنطقة جزائه بحثا عن الخروج بنقطة من المباراة.

لكن الفريق الباريسي، بطل أوروبا ووصيف بطل العالم، نجح في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب الإسباني فابيان رويز.