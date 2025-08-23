بخماسية مع الرأفة.. أرسنال يكتسح ليدز يونايتد ويتصدر البريميرليغ (فيديو)

بفوز سهل، وبخماسية مع الرأفة، حقق أرسنال فوزه الثاني على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، بالجولة الثانية من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط، تصدر بها البريميرليغ، فيما توقف رصيد ليدز عند ثلاثة فقط، حصدها من الفوز على إيفرتون بهدف نظيف في الأسبوع الأول.

أحرز أرسنال أهدافه على مدار الشوطين بواقع هدفين في الشوط الأول، وثلاثة في الثاني. أحرز الهدف الأول الهولندي جوراين تيمبير في الدقيقة 34، عندما تلقى عرضية من ركلة ركنية أرسلها الإنجليزي ديكلان رايس، وأودعها تيمبير على يسار حارس ليدز.

وأضاف النجم الإنجليزي بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عندما تلقى تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول (جوراين تيمبير) انفرد على إثرها ساكا بالمرمى وسدد بقوة داخل الشباك.

وفي الشوط أضاف السويدي فيكتور غيوكيرس الهدف الثالث بالدقيقة 48، عندما تلقى تمريرة من الإيطالي ريكاردو كالافيوري، نجح على إثرها غيوكيرس في التوغل داخل منطقة مرمى ليدز بعدما مر من مدافعيه، وسدد بقوة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى ليدز.

بعده عاد جوراين تيمبير لهز الشباك من جديد، بإحرازه هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع بالدقيقة 56، من متابعة لركلة ركنية تعهدها ريكاردو كالافيوري، وحاول مدافعو ليدز تشتيتها، لكن تيمبير سبق الجميع وأودعها المرمى، واختتم فيكتور جيوكيريس الخماسية بهدف من ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.