تشلسي يكتسح وست هام بخماسية ويعلن عودته للمنافسة بقوة (فيديو)

قلب تشلسي تأخره بهدف إلى فوز ساحق 5-1 على مضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، ليزداد الضغط على غراهام بوتر مدرب صاحب الأرض بعد خسارتين ثقيلتين.

وبدأ وست هام اللقاء بشكل رائع وتقدم عن طريق لوكاس باكيتا الذي أطلق تسديدة قوية في شباك الحارس روبرت سانشيز بعد مرور ست دقائق على البداية، لكن تشلسي رد في الدقيقة 15 بضربة رأس من جواو بيدرو الذي مهد الطريق أمام الفوز الكبير.

وألغى الحكم هدفا سجله نيكلاس فولكروج لاعب وست هام بداعي التسلل، وبعدها وضع بيدرو نيتو فريقه في المقدمة بتسديدة مباشرة في الدقيقة 23، قبل أن يسجل إنزو فرنانديز الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 34 بعد تمريرة من البرازيلي الشاب استيفاو ويليان.

وأضاف مويسيس كايسيدو الهدف الرابع في الدقيقة 54، بعد أن حاول حارس المرمى مادس هيرمانسن إبعاد ركلة ركنية لكنه وضعها في طريق لاعب تشلسي.

واختتم تريفوه تشالوباه التسجيل بعد أربع دقائق، وكان هدف بيدرو هو الأول للاعب البرازيلي في الدوري مع تشلسي منذ انضمامه من برايتون آند هوف ألبيون، الشهر الماضي.

وجاء فوز تشلسي الكبير رغم استبعاد كول بالمر نجم خط وسطه بعد شعوره بعدم الراحة على أرض الملعب خلال عمليات الإحماء قبل المباراة.