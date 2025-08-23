توتنهام يوجه رسالة قوية للمنافسين في الدوري بالفوز على السيتي في عقر داره (فيديو)

واصل توتنهام على انطلاقته القوية بقيادة مدربه الجديد توماس فرانك بعدما استهل المسابقة بالفوز بثلاثية على بيرنلي، الأسبوع الماضي.

ليواصل السبيرز عروضه الشيقة هذا الأسبوع بالفوز على مانشستر سيتي في عقر داره 2 – 0 ويرسل بتحذير شديد اللهجة للمنافسين جميعهم.

ونجح بيرنان جونسون في تسجيل أول أهداف الضيوف عند الدقيقة الـ35، فيما تكفل جواو بالينيا بمضاعفة النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن شوط اللقاء الأول.

فوز رفع فريق الدنماركي توماس فرانك رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من أول جولتين، فيما تجمد رصيد السيتي عند 3 نقاط بعد الفوز بالجولة الأولى والهزيمة أمام توتنهام.