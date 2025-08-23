“ملعب كأس العالم للأندية للبيع”.. الفيفا يقدم عرضا “فريدا” لعشاق الساحرة المستديرة

أعلن متجر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن طرح قطعة تذكارية فريدة لهواة الاقتناء، تتمثل في مكعب زجاجي يحتوي على عشب وتربة حقيقية من أرضية ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي، الذي استضاف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويخلد المكعب الموثق رسميا، المباراة التاريخية التي شهدت فوز تشيلسي الإنجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، حيث زُيّن التذكار بشعار البطولة وتاريخها ومكانها ونتيجتها النهائية.

ويأتي هذا الإصدار كتذكار أصيل من أرضية “ملعب الأحلام”، الذي تحول خلال البطولة إلى مسرح للأساطير، مع التأكيد أن الكمية محدودة ومتوفرة عبر متجر “الفيفا” حتى نفادها.

أرقام قياسية

واختتمت في يوليو/تموز الماضي النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا، محققة نجاحا جماهيريا لافتا بعد أن جذبت أكثر من 2.4 مليون متفرج إلى الملاعب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وشهدت البطولة التي تُوّج بها تشيلسي على حساب باريس سان جيرمان، تسجيل مجموعة من الأرقام القياسية التي ستبقى عالقة في ذاكرة كرة القدم العالمية.

ومن بين تلك الأرقام ما حققته مباراة بايرن ميونيخ وأوكلاند سيتي من تسجيل أعلى نتيجة تهديفية بعشرة أهداف كاملة، تلتها مواجهة الأهلي وبورتو التي انتهت بتعادل مثير 4-4، إلى جانب مواجهات أخرى تجاوزت 7 أهداف.