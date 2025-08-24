برشلونة يقلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على ليفانتي (فيديو)
24/8/2025
قلب برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز مثير على مضيفه ليفانتي 3-2 السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المسابقة التي فاز بها الموسم الماضي، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية.
وتقدم ليفانتي في الدقيقة 15 عن طريق إيفان روميرو، قبل أن يضيف زميله خوسيه موراليس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وعاد برشلونة بقوة في الشوط الثاني، وسجل بيدري هدف تقليص الفارق في الدقيقة 50، وبعده بدقيقتين سجل فيران توريس الهدف الثاني.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل يوناي إلجزابال، مدافع ليفانتي، الهدف الثالث لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه.
