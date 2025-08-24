معاناة مانشستر يونايتد تتواصل بعد التعادل مع فولهام (فيديو)

بداية غير مبشرة لمانشستر يونايتد بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فبعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام أرسنال بهدف نظيف، فشل في تحقيق الفوز بمباراته الثانية، بعدما تعادل مع مضيفه فولهام بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الأسبوع الثاني للبريميرليغ.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف، لكنه فشل في الحفاظ عليه، حيث لم يستفد من الهدف الذي أحرزه رودريغو مونيز لاعب فولهام في مرماه بالدقيقة 58 عندما أخطأ تشتيت ركنية اليونايتد، فقد تمكن فولهام من إدراك التعادل بالدقيقة 73 عن طريق إيميل سميث رووي، من متابعة جيدة لعرضية ساندر بيرجي.

بهذه النتيجة يكون مانشستر يونايتد قد حقق نقطة واحدة من مباراتين، وهو ما يثير القلق من أن يكرر الفريق معاناته التي مر بها الموسم الماضي، والتي جعلته يفشل في المنافسة على أي مراكز متقدمة، فيما رفع فولهام رصيده إلى نقطتين، حيث كان قد حصد نقطة بالأسبوع الأول عندما تعادل بنفس النتيجة أمام برايتون.