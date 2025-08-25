التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

فرض غزل المحلة التعادل السلبي على ضيفه الأهلي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، بعد فوز وتعادلين، فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

ولم ينجح هجوم الأهلي في هز شباك غزل المحلة طوال 90 دقيقة من المباراة التي استضافها استاد غزل المحلة، ونجح الفريق المضيف في تحجيم خطورة منافسة والحصول على نقطة التعادل.

بدأت المباراة بضغط من جانب الأهلي، الذي استعان مدربه خوسيه ريبيرو بالثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو وجراديشار في خط الهجوم، فيما تواجد محمود حسن تريزيجيه خلف جراديشار.

على الجانب الآخر، اعتمد غزل المحلة على الهجمات المرتدة، وقام لاعبوه بالتكتل الدفاعي أمام مرمى الحارس عامر عامر.

وسدد زيزو كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، غير أن عامر عامر أمسك بها بسهولة، وتوالت محاولات الأهلي على مرمى غزل المحلة الذي لم يدخر دفاعه جهدا في محاولته لإبطال خطورة هجمات الأهلي.

وواصل الأهلي محاولته عن طريق تريزيجيه، الذي سدد كرة قوية تصدى لها حارس غزل المحلة في الدقيقة الثامنة، ورد الفريق المضيف بمحاولة من أحمد شوشة في الدقيقة 30، بينما انحصر اللعب في وسط الملعب بعد ذلك وقلت المحاولات على المرميين.

وجاءت أخطر محاولات الشوط الأول لتريزيجيه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، حيث سدد لاعب الأهلي كرة اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى عامر عامر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي محاولاته لتسجيل هدف وكسر نتيجة التعادل السلبي، لكن دفاع غزل المحلة كان بالمرصاد ومن خلفه الحارس عامر عامر الذي تصدى للعديد من المحاولات من تريزيجيه وبن شرقي وجراديشار وكريم فؤاد.

وفي الدقيقة 62 تصدى عامر عامر لتسديدة زيزو من خارج منطقة الجزاء، وبدا الأهلي بدون حلول هجومية أمام صلابة دفاع الفريق المضيف.

وواصل غزل المحلة صموده في الدقائق الأخيرة، وتألق دفاعه في إبعاد الخطورة عن مرماه، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.