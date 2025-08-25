مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على العنيد أوفييدو بثلاثية نظيفة (فيديو)

قاد النجمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور ريال مدريد لفوز مثير بثلاثة أهداف على مضيفه ريال أوفييدو الوافد الجديد، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد بالأسبوع الثاني للدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز مبابي هدفي الفوز، الأول في الدقيقة 37، عندما تلقى تمريرة التركي أردا غولر، فاستلمها وظهره إلى المرمى وسط اثنين من مدافعي أوفييدو، لكنه استدار بجسمه كاملا ووضع نفسه في مواجهة المرمى، وسدد بقوة من داخل المنطقة على يمين حارس أوفيدو.

وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 83، عندما تلقى تمريرة رائعة من البرازيلي جونيور فينسيوس الذي كان قد استخلص الكرة من لاعب أوفييدو، وانطلق بها، ثم مرر داخل المنطقة لمبابي غير المراقب، ليسدد مبابي بقوة على يسار الحارس داخل الشباك.

واختتم فينسيوس الثلاثية بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (+93) عندما تلقى تمريرة إبراهيم دياز من الجهة اليمنى، ليقوم فينسيوس بتهيئتها وتسديدها في أقصى الزاوية اليسرى لحارس أوفييدو.

جاءت المباراة مثيرة في أحداثها، ونجح الصاعد الجديد للدوري الإسباني في إحراج الريال، وكان له ندا في بعض الفترات، فضلا عن دفاعه القوي ونجاحه في تأخير حسم المباراة إلى الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الريال إلى 6 نقاط متساويا مع برشلونة وفياريال في المركز الأول، ولم يحقق أوفييدو، أي نقاط في مباراتيه الأولى والثانية.