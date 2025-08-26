بسبب تصرفه في مباراة ليفربول.. مهاجم نيوكاسل يعتذر لفان دايك

اعتذر أنتوني غوردون مهاجم نيوكاسل يونايتد لزملائه في الفريق والجماهير بعد طرده خلال الهزيمة 3-2 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب سانت جيمس بارك أمس الاثنين.

وطُرد غوردون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بسبب تدخل متهور ترك علامات على ربلة ساق قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، وحصل غوردون على بطاقة صفراء في البداية حولها الحكم سيمون هوبر إلى حمراء.

ورغم اللعب بعشرة لاعبين، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في تعويض التأخر بهدفين إلى تعادل 2-2 قبل أن يسجل ريو نغوموها جناح ليفربول (16 عاما) هدف الفوز في الدقيقة مئة لصالح حامل اللقب.

وقال غوردون على مواقع التواصل الاجتماعي “أود أن أعتذر بصدق لزملائي في الفريق وللجماهير. كانت نيتي صافية. كنت أحاول فقط بث الحيوية والطاقة في المباراة، وأخطأت في توقيت التدخل”.

كما اعتذر المهاجم الدولي الإنجليزي (24 عاما) لفان دايك، لاستخدام العنف ضده.

وأضاف اللاعب “لم أكن أقصد أبدا التدخل على أي لاعب بهذه الطريقة. تحدثنا بعد المباراة (فان دايك) وهو يعلم ذلك”.