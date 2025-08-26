مدافع السيتي مطلوب في كريستال بالاس

اقترب اللاعب الدولي السويسري لكرة القدم مانويل أكانجي المحترف حاليا بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانضمام لصفوف نادي كريستال بالاس، بعد أن تقدم الأخير بعرض لشراء اللاعب مقابل 20 مليون دولار.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن كريستال بالاس لم يتقدم بعرض رسمي، لكنه استفسر عن إمكانية ضم اللاعب السويسري الدولي.

وأثيرت تكهنات بشأن طلب مانشستر سيتي حوالي 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون دولار) لبيع أكانجي، الذي لم يشارك في أول مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحظى أكانجي أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما باهتمام نادي غالطة سراي التركي أيضا.

وانضم أكانجي إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2022، وكان جزءا من الفريق الفائز بالثلاثية في العام التالي، حيث شارك من البداية في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفوز على إنتر ميلان.

على الجانب الأخر يسعى غالطة سراي لضم البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، كما يسعى توتنهام للتعاقد مع سافينيو جناح سيتي.