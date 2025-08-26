نجوموها يقود ليفربول لفوز مثير على نيوكاسل (فيديو)

خطف ليفربول فوزا صعبا في الثواني الأخيرة على مضيفه نيوكاسل 2/3، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ووسط أجواء مشحونة بسبب أزمة تمرد السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، ورغبته في الرحيل إلى ليفربول والبيانات المتبادلة بين كافة الأطراف قبل المباراة، تقدم ليفربول في الدقيقة 35 عن طريق ريان غرافنبيرخ.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، سجل هوغو إيكتيكي الهدف الثاني لليفربول، مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق المضيف بعد طرد أنتوني غوردون مهاجم نيوكاسل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 57 سجل قائد نيوكاسل، برونو غيماريش، هدف تقليص الفارق، قبل أن يدرك زميله ويليام أوسولا التعادل في الدقيقة 88.

وبينما اتجهت المباراة للتعادل، سجل البديل ريو نجوهوما الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر ومنافسه في الجولة المقبلة أرسنال ووصيفه توتنهام، وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة في المركز الخامس عشر، وذلك بعدما سبق له التعادل سلبا في الجولة الأولى مع أستون فيلا، ليحتل المركز الخامس عشر.