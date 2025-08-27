إيكيتيكي خارج تشكيلة فرنسا رغم بدايته القوية مع ليفربول

لن يتمكن أوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الجديد من الاحتفال بالمشاركة الدولية الأولى له خلال تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعدما قرر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا عدم ضمه ضمن التشكيلة التي أعلنها، الأربعاء.

وحقق المهاجم البالغ من العمر 23 عاما بداية رائعة بقميص ليفربول وسجل 3 أهداف في مبارياته الثلاث الأولى، بعد انتقاله للفريق هذا الصيف قادما من أينتراخت فرانكفورت.

وتحدث ديشان عن قوة المنافسة على المراكز الهجومية في المنتخب الفرنسي، وقال ديشان في مؤتمر صحفي “ربما ترونه بشكل أكبر الآن لأنه في ليفربول، لكننا تابعناه أيضا عندما كان في فرانكفورت حيث قدم موسما جيدا للغاية”.

وأضاف “حقيقة وجوده في ليفربول ومواصلة الأداء الجيد أمر رائع. ولكن هناك أيضا منافسة على مركزه. لكن بالطبع هو يمتلك الإمكانات اللازمة للعب مع فرنسا”.

واستدعى ديشان المهاجمين ماجنيس أكليوش وبرادلي باركولا وريان شرقي وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي ومايكل أوليس وماركوس تورام.

وقال المدرب “بين من هم هنا ومن يمكنهم الحضور هنا، عليّ الاختيار. وبالطبع لا يمكنني ضمهم جميعا”.