بوروسيا دورتموند يتعاقد مع الأرجنتيني آرون أنسيلمينو

تعاقد بوروسيا دورتموند الألماني، مع لاعب آخر من فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث انضم الأرجنتيني آرون أنسيلمينو للفريق الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأعلن دورتموند عن الصفقة، اليوم الأربعاء، بعد يوم من إتمام التعاقد الدائم مع كارني تشوكويمكا، الذي كان قد انضم في البداية على سبيل الإعارة من تشيلسي منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وينتظر أن يدعم أنسيلمينو دفاع دورتموند، الذي يعاني من إصابات في صفوف لاعبيه تتمثل في إيمري تشان ونيكلاس شوله ونيكو شلوتربيك.

ويمكن أن يشارك أنسيلمينو، الذي انضم لتشيلسي قبل 12 شهرا بعقد يمتد حتى 2031، في مباراته الأولى بالدوري الألماني أمام يونيون برلين يوم الأحد.