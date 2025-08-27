دعوات لعودة نوير لحراسة عرين المنتخب الألماني
أعاد لوثار ماتيوس، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، التأكيد أنه ينبغي مطالبة الحارس مانويل نوير بالعودة من اعتزاله الدولي والمشاركة في كأس العالم 2026، إذا تعذر على مار أندريه تير شتيغن المشاركة.
وقال ماتيوس لصحيفة “شبورت بيلد” الأسبوعية، اليوم الأربعاء، في حالة غياب الثنائي عن بطولة العام المقبل، فإنه يفضل الاعتماد على بيرند لينو، حارس فولهام، ونوح أتوبولو، حارس مرمى منتخب تحت 21 عاما، حارس فرايبورغ.
واختير تير شتيغن ليكون الحارس الأساس للمنتخب الألماني بعدما اعتزل نوير، الفائز بكأس العالم 2014، اللعب الدولي العام الماضي.
ولكن تير شتيغن خضع لجراحة في الظهر وسيغيب لأشهر عدة، وقد يعاني في الحصول على وقت للعب مع فريقه برشلونة، حيث أصبح خوان غارسيا هو الحارس الأساس.
وقال ماتيوس، الفائز بكأس العالم 1990 :”إذا كان تير شتيغن جاهزا ويشارك في المباريات فهو الحارس الأساس. إذا لم يحدث ذلك، أرى أن مانويل نوير هو حارسنا في المونديال، إذا كان متاحا”.