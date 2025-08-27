هالاند يغيّر اسمه على ظهر قميص منتخب النرويج

غيّر إرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اسمه على ظهر قميص منتخب النرويج.

وقرر هالاند إضافة لقبه الكامل براوت هالاند على قميص منتخب بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويستعد منتخب النرويج لملاقاة نظيره الفنلندي في مباراة ودية، الأسبوع المقبل، قبل أن تلعب ضد مولودفا في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.