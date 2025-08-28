غريمسبي يفجر مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

قادت ركلات الترجيح فريق غريمسبي لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بصعوده للدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، على حساب ضيفه فريق مانشستر يونايتد.

وفاز غريمسبي 12 – 11 على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، مساء الأربعاء، في الدور الثاني للمسابقة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 – 2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم غريمسبي، بهدفين نظيفين أحرزهما تشارلز فيرنام وتيريل وارن في الدقيقتين 22 و30 على الترتيب.

واستعاد مانشستر يونايتد اتزانه في الشوط الثاني، ليحرز هدفين بواسطة الكاميروني بريان مبويمو وهاري ماغواير في الدقيقتين 75 و89 على الترتيب، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق المضيف.