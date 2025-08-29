قائمة أعلى اللاعبين أجرا في كرة القدم لعام 2024-2025

شهدت كرة القدم العالمية في موسم 2024-2025 طفرة غير مسبوقة في رواتب اللاعبين، مع احتلال نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكيليان مبابي الصدارة في قائمة الأعلى أجرا لهذا العام.

وتبرز المنافسة الحادة بين الدوريات الأوروبية والدوري السعودي، إذ أصبح اللاعبون يتقاضون رواتب قياسية بفضل صفقات ضخمة وتوسُّع عقود الرعاية والإعلانات.

وتكشف التقارير الأخيرة لأجور نجوم كرة القدم عن تحولات اقتصادية كبيرة تعيد رسم خارطة النجومية والتأثير المالي في اللعبة.

ترتيب أعلى اللاعبين أجرا في كرة القدم لعام 2024-2025:

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)

يتصدر رونالدو القائمة بدخل إجمالي بلغ 275 مليون دولار سنويا، منها 225 مليون دولار راتبه من نادي النصر السعودي، إلى جانب 50 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات، وفقا لمجلة “فوربس“.

بهذا الرقم القياسي، يبقى رونالدو رمزا للاستثمار الكروي العالمي و”أعلى اللاعبين أجرا” بلا منازع.

ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)

يأتي ميسي في المركز الثاني بدخل سنوي وصل إلى 135 مليون دولار، متوزعا بين 60 مليون دولار راتب من نادي إنتر ميامي و75 مليون دولار من عقود الرعاية الخارجية، إذ لا يزال ميسي يحافظ على مكانته بصفته أحد النجوم الأكثر تأثيرا داخل الملعب وخارجه.

كريم بنزيما (الاتحاد السعودي)

يحتل بنزيما المركز الثالث بدخل سنوي يبلغ 104 ملايين دولار، منها 100 مليون دولار راتب من نادي الاتحاد السعودي و4 ملايين دولار من الرعايات.

كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)

جاء مبابي رابعا بدخل سنوي قدره 90 مليون دولار، 70 مليونا منها راتبه من ريال مدريد و20 مليون من عقود الرعاية والإعلانات، ليؤكد مكانته بصفته واحدا من أبرز “نجوم كرة القدم” في أوروبا.

نيمار (سانتوس)

عاد لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار إلى نادي سانتوس بعد رحيله عن الهلال، حيث يواصل جني دخل مذهل يبلغ 76 مليون دولار سنويا.

إضافة إلى راتبه الكروي، يتمتع نيمار بعقود رعاية مربحة مع شركات مثل ريد بول وبوما. ولا يزال نيمار يُعَد من أساطير كرة القدم العالمية رغم الإصابات التي عاناها.

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

بلغ دخل هالاند 62 مليون دولار سنويا، يتوزع بين 48 مليون دولار راتبه و14 مليون دولار من الرعايات، ليحجز موقعا متقدما بين لاعبي النخبة في أوروبا.

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

سجل فينيسيوس دخلا سنويا قدره 55 مليون دولار، منها 40 مليون دولار راتبه و15 مليون دولار من عقود الرعاية، ليؤكد مكانة اللاعبين البرازيليين ضمن الأعلى أجرا عالميا.

ساديو ماني (النصر السعودي)

جاء ساديو ماني في المركز الثامن بدخل سنوي بلغ 54 مليون دولار، منها 50 مليون دولار راتبه من النصر السعودي و4 ملايين من الرعايات، ويبرهن على قوة الاستثمارات في “الدوري السعودي”.

وتعكس هذه القائمة الهيمنة المالية للدوري السعودي على سوق كرة القدم العالمية، إذ تضم أربعة لاعبين ضمن الثمانية الأوائل من أندية سعودية.