رياضة|ألمانيا

مواجهات قوية في قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

مدة الفيديو 05 دقيقة 35 ثانية 05:35
Published On 29/8/2025
|
آخر تحديث: 08:55 PM (توقيت مكة)

أوقعت قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي سُحبت الجمعة، فريق ماينز الألماني في مواجهة فيورنتينا، وصيف البطولة مرتين، في مرحلة الدوري.

ويلتقي أيضا فريق ماينز، الذي فاز في الدور المؤهل إلى مرحلة الدوري على روسنبورغ النرويجي، مع فرق سامسون سبور التركي، وموستار البوسني، ولخبوزنان البولندي، ويونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني وأومونيا نيقوسيا القبرصي.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

في حين يلتقي فريق كريستال بالاس -الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي- مع فرق ألكمار الهولندي، ودينامو كييف الأوكراني، وستراسبورغ الفرنسي، وكوبس كوبيو الفنلندي، وأيك لارناكا القبرصي، وشيلبورن الإيرلندي.

وكان كريستال بالاس قد تأهل إلى الدوري الأوروبي، ولكن تقررت مشاركته في دوري المؤتمر بسبب قواعد الملكية المتعددة.

وتبدأ مرحلة الدوري يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، حيث سيخوض كل فريق ثلاث مباريات على أرضه وثلاث مباريات خارجها، تليها مباريات الأدوار الإقصائية، وتُختتم منافسات البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 7 مايو/أيار المقبل في لايبزج.

المصدر: الألمانية

إعلان