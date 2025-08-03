الهولندي هاتو في تشلسي الإنجليزي حتى 2032

أعلن تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده اليوم الأحد مع المدافع الهولندي يوريل هاتو قادما من أياكس الهولندي.

وقال تشلسي إن اللاعب الهولندي الشاب، وقع عقدا يستمر حتى 2032 وإنه سينضم إلى زملائه هذا الأسبوع. وكان عقد هاتو مع أياكس يمتد حتى 2028. في الوقت نفسه أعلن أياكس أن لاعبه البالغ من العمر 19 عاما، انتقل إلى تشلسي مقابل 44.18 مليون يورو (51.18 مليون دولار).

وقال اللاعب لموقع تشلسي “أنا متحمس جدا. أنا سعيد جدا بانضمامي لتشلسي. فكرت كثيرا بشأن مستقبلي وأردت أن أتخذ الخطوة التالية في مسيرتي. تشلسي هو المكان الأمثل لذلك وأنا سعيد جدا”.

هاتو هو أحد أبناء أكاديمية أياكس، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يناير/كانون الثاني 2023. ومنذ ذلك الحين، خاض أكثر من 111 مباراة مع النادي. وكان قد خاض مباراته الأولى مع المنتخب الهولندي الأول في سن 17 وشارك منذ ذلك الحين في ست مباريات دولية. كما سبق أن اختير موهبة العام في الدوري الهولندي الموسم الماضي.

هذا ويستهل تشلسي، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي وفاز بكأس العالم للأندية في يوليو/تموز الماضي، مشواره في الدوري موسم 2025-2026 على أرضه أمام كريستال بالاس في 17 أغسطس/آب.