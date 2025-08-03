سعود عبد الحميد في لانس الفرنسي على سبيل الإعارة

أعلن نادي لانس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب السعودي سعود عبد الحميد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من روما الإيطالي.

وقال لانس عبر موقعه على الإنترنت، إن عقد اللاعب البالغ عمره (26 عاما) يتضمن خيار الانتقال بعقد دائم.

وكان عبد الحميد الذي يشغل مركز الظهير، قد انتقل الصيف الماضي من الهلال السعودي إلى روما، وخاض مع النادي الإيطالي، ثماني مباريات مع روما في كل المسابقات سجل خلالها هدفا واحدا ولعب تمريرة حاسمة واحدة.