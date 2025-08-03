وفاة أبو النجا حارس وادي دجلة عن عمر يناهز 36 عاما

أعلن نادي وادي دجلة، الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وفاة حارس مرماه محمد أبو النجا (بونجا) عن عمر ناهز 36 عاما.

وقال النادي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي وادي دجلة ببالغ الحزن والأسى فقيدنا الغالي وحارس مرمانا محمد أبو النجا (بونجا) الذي وافته المنية في يومٍ حزين خيم على قلوبنا جميعا”.

ومن جانبه، نعى الاتحاد المصري وفاة الحارس في بيان عبر حسابه على منصة إكس، قائلا “ينعى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملين بالاتحاد محمد أبو النجا “بونجا” حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة الذي وافته المنية”.

وأفادت تقارير صحفية مصرية خلال الفترة الماضية بأن بونجا نُقل إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية بسبب مشكلات في الجهاز الهضمي والكبد.

وساهم بونجا في عودة وادي دجلة إلى دوري الأضواء بعد غيابه لأربعة مواسم، إذ خاض 29 مباراة بقميصه خلال الموسم المنقضي. ولعب الحارس الراحل لأندية بتروجيت والمريخ البورسعيدي، كما اختير في فبراير/شباط الماضي ضمن قائمة منتخب مصر للمحليين.