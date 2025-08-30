أسود الأطلس أمام موعد مع التاريخ في نهائي بطولة إفريقيا للمحليين

يسعى أسود الأطلس (المنتخب المغربي) إلى كتابة اسمهم بحروف من ذهب في سجل بطولة إفريقيا للمحليين، عندما يواجهون مساء السبت 30 أغسطس/ آب منتخب مدغشقر على ملعب “موي الدولي” بالعاصمة الكينية نيروبي، في نهائي النسخة الحالية من البطولة.

المنتخب المغربي، المتوج باللقب مرتين، يدخل النهائي واضعًا نصب عينيه التتويج الثالث الذي سيجعله صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، بعدما شق طريقه بجدارة إلى المشهد الختامي عقب إقصائه حامل اللقب منتخب السنغال بركلات الترجيح (5-3) بعد تعادل مثير (1-1) في نصف النهائي.

نهائي نيروبي يمثل الظهور الثالث لأسود الأطلس في غضون ست سنوات، وهو دليل على ثبات المستوى والاستمرارية التي تميز المنتخب المغربي في هذه البطولة، حيث أثبت أنه أحد أقطابها الرئيسة.

شارك الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي على منصة “إكس” ذكريات أول تتويج للمنتخب المغربي في البطولة عام 2018

From the Archive 🗂️ Back to 2018, when Morocco became #TotalEnergiesCHAN champions for the first time, will they be able to lift the trophy once more?🏆🇲🇦@1xBet_Eng pic.twitter.com/YNTT9hIiZZ — CAF_Online (@CAF_Online) August 29, 2025

وفي الوقت الذي يدخل فيه منتخب مدغشقر النهائي الأول في تاريخه، بعد تجاوزه لعقبة المنتخب السوداني في مباراة النصف النهائي بهدف يتيم، تبقى كل الأنظار متجهة نحو المغرب الذي يملك الخبرة والتجربة والقدرة على حسم المواعيد الكبرى، من أجل تثبيت مكانته كأحد أكثر المنتخبات تتويجًا وتأثيرًا في كرة القدم الإفريقية للمحليين.