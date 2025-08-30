المغربي عز الدين أوناحي ينتقل إلى جيرونا الإسباني

أعلن نادي جيرونا الإسباني، اليوم السبت، تعاقده مع عز الدين أوناحي نجم وسط منتخب المغرب لكرة القدم، قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وقال جيرونا في بيان عبر موقعه الرسمي “لقد توصلنا مع مارسيليا إلى اتفاق بشأن انتقال أوناحي، ووقع اللاعب عقدا لمدة 5 مواسم، حتى 30 يونيو (حزيران) 2030”.

وأضاف البيان أن اللاعب المغربي سيكون تعزيزا مهمّا لمشروع المدرب ميشيل سانشيز، المدير الفني لجيرونا.

وأشار إلى أن أوناحي انضم إلى صفوف جيرونا بعدما قضى الموسم الماضي معارا إلى باناثينايكوس اليوناني.

ولفت إلى أن اللاعب المغربي الدولي انضم إلى صفوف مارسيليا في يناير/كانون الثاني 2023، بعد أسابيع قليلة من تألقه في كأس العالم لكرة القدم الأخيرة “قطر 2022″، حيث تأهل أسود أطلس إلى الدور قبل النهائي.

وختم جيرونا بيانه بأن “أوناحي سيؤدي إلى توازن في الربط بين خطوط الفريق، وقدراته تناسب أسلوب اللعب الهجومي للفريق، بفضل إجادته مهام مركزي لاعب الوسط ورأس الحربة”.