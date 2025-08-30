تشيلسي يواصل نتائجه الجيدة ويهزم فولهام 2-0 (فيديو)

واصل فريق تشيلسي نتائجه الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصاره الثاني على التوالي، بفوزه على ضيفه فولهام 2-0، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من المسابقة.

أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله جوارو بيدرو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أضاف تشيلسي الهدف الثاني عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط، حصدها بعد التعادل في الجولة الأولى مع كريستال بالاس سلبيا، والفوز على ويستهام 5-1 في الجولة الثانية، بينما توقف رصيد فولهام عند نقطتين فقط، حصدهما بعد التعادل في أول جولتين مع برايتون ومانشستر يونايتد بنتيجة واحدة هي 1-1.