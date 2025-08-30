رياضة|المملكة المتحدة

شاهد: بورنموث يفوز 1-0 على توتنهام

بورنموث يوقف انتصارات توتنهام
Published On 30/8/2025
آخر تحديث: 08:34 PM (توقيت مكة)

تلقى توتنهام ضربة موجعة بخسارته أمام ضيفه بورنموث بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتشوه هذه الهزيمة الانطلاقة الرائعة للمدرب توماس فرانك في بداية عهده مع الفريق الذي يتخذ من شمال لندن مقرا له.

واستحق بورنموث الفوز الذي جاء بفضل هدف إيفانيلسون المبكر من تسديدة غيرت اتجاهها، وكان ليشعر بالندم لو لم يحصل على النقاط الثلاث.

وتفوق بورنموث على توتنهام بشكل كامل في جميع خطوط الملعب، وظل صاحب الأرض قريبا في النتيجة فقط بفضل تألق حارس مرماه غويلمو فيكاريو، وسوء تسديد بورنموث وإطار المرمى.

وضغط صاحب الأرض أخيرا، وأطلق البديل ماتيس تيل تسديدة مباشرة قوية، مرت بجوار المرمى.

ورغم الإثارة المتأخرة فقد صمد بورنموث، لينضم إلى توتنهام برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

المصدر: رويترز

