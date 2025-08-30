منتخب المغرب يتوَّج بطلا لكأس إفريقيا للاعبين المحليين (فيديو)

تُوج المنتخب المغربي،اليوم السبت، بلقب بطل إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مدغشقر 3-2 في نهائي البطولة التي أقيمت بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

تقدَّم منتخب مدغشقر بهدف مبكر في الدقيقة 9 أحرزه مانوهانتسوا، وتعادل يوسف مهدي للمنتخب المغربي في الدقيقة 27، وأضاف أسامة المليودي الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 44، وهو الهدف الذي احتسبه حكم الساحة بعد الرجوع إلى حكم الفيديو (VAR).

وفي الدقيقة 68، تمكَّن مهاجم مدغشقر راكوتوندرايب من إحراز هدف التعادل لفريقه، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة في طريقها إلى وقت إضافي، تمكَّن المليودي من حسم المباراة بإحراز هدف تاريخي عندما سدد قذيفة من قرب خط الوسط، استغل فيها تقدم حارس مدغشقر من مرماه، وسددها من فوقه في الشباك، ليكون الهدف بمثابة الضربة القاضية التي قادت أسود الأطلس للتتويج باللقب.

وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها المغرب الفوز ببطولة إفريقيا للمحليين، حيث سبق له الفوز باللقب مرتين، عامي 2018 و2020.