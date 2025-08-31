الأهلي المصري يعلن إقالة مدربه الإسباني ريبيرو وجهازه المعاون

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو وجهازه المعاون، وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية.

وتأتي إقالة ريبيرو عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز (0-2)، أمس السبت، في بداية سيئة للفريق ببطولة الدوري المصري حيث حصل الفريق على 5 نقاط فقط من أول 4 مباريات خاضها.

وفي بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال النادي الأهلي: “إن الإقالة جاءت عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، التي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم واستمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كل من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه”.

وأضاف البيان: “أكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبيرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسؤولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري”.

وأشار الأهلي في بيانه إلى مواصلة لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة.