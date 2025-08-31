العنصرية تفسد أجواء بطولة أمم أوروبا لكرة السلة في فنلندا

شكى دينيس شرودر قائد المنتخب الألماني لكرة السلة السبت من تعرضه لإهانات عنصرية أثناء وبعد مباراة الفريق الأخيرة في بطولة أمم أوروبا أمام المنتخب الليتواني.

وقاد شرودر منتخب بلاده للفوز على ليتوانيا 107 – 88 ليتأهل لدور الستة عشر بالبطولة المقامة في فنلندا.

وقال شرودر في حديث مع الصحفيين، اليوم السبت، بعدما سمع الإساءات في طريقه لغرفة الملابس “يمكنك إهانتي لكن أصوات القردة لا أحترمها ولا أتقبلها، لا مكان للعنصرية في تلك الرياضة”.

وذكر الاتحاد الألماني للسلة، أنه بمساعدة الجهاز الفني للمنتخب الألماني، تم تحديد هوية شخصين وإخراجهما من صالة (نوكيا أرينا) في تامبيري.

وقال آلان إبراهيميتش، القائم بأعمال مدرب المنتخب الألماني: “لاحظت أن دينيس كان غاضبا للغاية ولديه الحق في ذلك، لا مكان لمثل تلك الأمور في الرياضة والبطولة، نأمل أن يتم حل الأمور بطريقة ما، ليس بأيدينا شيء سوى محاربة هذه الظواهر”.

ونشر موقع البطولة بيانا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة السلة على منصة إكس حول الحادث.

FIBA statement on incident during FIBA #EuroBasket 2025 game between Germany and Lithuania

Statement. pic.twitter.com/WCy04dUDev — FIBA Media (@FIBA_media) August 30, 2025

وقال الاتحاد الدولي لكرة السلة في البيان أنه قدم مقاطع مصورة توضح بعض الأشخاص المسؤولين عن التعليقات العنصرية للشرطة المحلية وطالبها بالتحقيق.

وكان شرودر، لاعب ساكرامينتو كينغز الأمريكي، قد سجل 26 نقطة ليقود فريقه للفوز والوصول إلى دور الستة عشر كأول فريق يتاهل لهذا الدور

بالبطولة.