برايتون يكبد مانشستر سيتي الخسارة الثانية على التوالي في البريميرليغ (فيديو)

واصل مانشستر سيتي انطلاقته المحبطة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فرط في تقدمه صفر / 1، ليخسر 1 / 2 أمام مضيفه برايتون، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وبادر النرويجي إرلينغ هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 من متابعة لتمريرة من زميله المصري عمر مرموش، محرزا هدفه الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي.

وفي الشوط الثاني، أحرز النجم المخضرم جيمس ميلنر هدف التعادل لبرايتون من ركلة جزاء في الدقيقة 67، بينما أضاف براجان جرودا الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد مانشستر سيتي، الذي فقد لقب البطولة في الموسم الماضي لمصلحة ليفربول، عند 3 نقاط، بعدما تلقى هزيمته الثانية في المسابقة هذا الموسم، ليصيب جماهيره بمزيد من خيبة الأمل، لا سيما عقب خسارته صفر / 2 أمام ضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية.

في المقابل، ارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، إلى 4 نقاط في المركز العاشر.