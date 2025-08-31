حتى “الفار” لم يوقفه.. ريال مدريد يفوز على مايوركا رغم إلغاء 3 أهداف

قلب ريال مدريد تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفه مايوركا رغم إلغاء ثلاثة أهداف سجلها صاحب الأرض بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد “الفار” السبت ليحقق انتصاره الثالث تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

لكن المباراة التي كانت تبدو سهلة نظريا أثارت توتر جماهير ريال الذي كاد أن يتلقى هدفا ثانيا لولا تألق المدافع ألفارو كاريراس الذي أبعد الكرة من على خط المرمى لضمان النقاط الثلاث.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا سجله كيليان مبابي بداعي تسلله عندما انقض على تمريرة رائعة من ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة السابعة.

وتقدم مايوركا بهدف مفاجئ بعد 11 دقيقة عندما شق المهاجم فيدات موريكي طريقه إلى منتصف منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية ليحول الكرة إلى الشباك بظهره وكتفه.

وأدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة 37 بعد ركلة ركنية نفذها لاعبوه ببراعة وانتهت بتمريرة عرضية لعبها دين هويسن إلى أردا غولر ليسجل الهدف بضربة رأس من مسافة قريبة.

وبعد دقيقة واحدة فقط، منح فينيسيوس جونيور فريقه التقدم، حيث انطلق للأمام قبل أن يطلق تسديدة قوية منخفضة في الزاوية البعيدة.

وبعد أن فشل في تحقيق أي فوز هذا الموسم، لعب مايوركا مباراة ذكية وحاول أن يباغت ريال مدريد عبر الهجمات المرتدة، لكن الفريق المضيف كان يتمتع بجودة هجومية عالية، وألغى الحكم هدفا آخر سجله مبابي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، تجرع غولر خيبة الأمل بعد إلغاء هدفه بعدما تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أنه لمس الكرة بيده في بناء الهجمة.