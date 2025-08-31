ركلة حرة مذهلة من سوبوسلاي تمنح ليفربول الفوز بهدف نظيف على أرسنال (فيديو)

وجه ليفربول حامل اللقب ضربة مبكرة في هذا الموسم لغريمه أرسنال عندما فاز بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على استاد أنفيلد، اليوم الأحد، بفضل هدف دومينيك سوبوسلاي المذهل من ركلة حرة في الدقائق الأخيرة.

وسجل سوبوسلاي هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد خطأ مكلف من مارتن زوبيمندي ضد كورتيس غونز، ليطلق سوبوسلاي تسديدة من مسافة 25 ياردة ارتدت من القائم إلى داخل الشباك، مما جعل جماهير ليفربول تهتف “الأبطال!”.

ومع فوز كلا الفريقين بمباراتيهما الافتتاحيتين، كانت مباراة اليوم فرصة لتحديد نغمة مبكرة للموسم، لكن يبدو أنها كانت تتجه نحو التعادل بدون أهداف في مباراة تم الترويج لها على أنها لقاء العمالقة.

وظن أوغو إيكيتيكي، المنضم إلى ليفربول في الصيف، أنه افتتح التسجيل في الشوط الثاني عندما سجل هدفا بعد أن أخطأ حارس المرمى ديفيد رايا في تقدير تسديدة فلوريان فيرتز. لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أظهرت وجود تسلل على كودي خاكبو أثناء بناء الهجمة.