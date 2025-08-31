شاهد الأهداف: ثلاثية نيفيش تخطف الأضواء وتقود باريس سان جيرمان للفوز على تولوز

أحرز جواو نيفيش ثلاثية مذهلة قاد بها حامل اللقب باريس سان جيرمان لانتصار ساحق 6-3 على مضيفه تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي السبت، في لقاء شهد ثلاث ركلات جزاء.

وأشعل لاعب خط الوسط البرتغالي نيفيش الأجواء في المراحل الأولى بتسجيله هدفين رائعين في الدقيقتين السابعة و14، قبل أن يكمل ثلاثيته بتسديدة قوية في وقت متأخر ليحرز هدف سان جيرمان السادس في المباراة.

وضاعف برادلي باركولا تقدم سان جيرمان في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز نيفيش هدفه الثاني، وسجل عثمان ديمبلي ركلة جزاء ليجعل النتيجة 4-0 في الدقيقة 31.

وقلص تولوز الفارق عن طريق تشارلي كريسويل قبل الاستراحة، وأنقذ لوكا شفالييه حارس مرمى سان جيرمان ركلة جزاء نفذها كريستيان كاسيريس جونيور مرتين.

وجاء هدف سان جيرمان الخامس في الدقيقة 51 عندما حول ديمبلي ركلة الجزاء الثانية بعد خطأ من جبريل سيديبي ضد باركولا قبل أن يكمل نيفيش الثلاثية.

وأحرز تولوز هدفين متأخرين عن طريق يان جبوهو وأليكسيس فوسا، لكن باريس سان جيرمان حافظ بسهولة على انتصاره الكبير.