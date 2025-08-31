“غير مسبوق وقد لا يتكرر أبدا”.. المصرية فريدة خليل تتوَّج ببطولة العالم للخماسي الحديث

فازت المصرية فريدة خليل (14 عاما) بلقب فردي السيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث التي احتضنتها ليتوانيا، في إنجاز احتفى به الاتحاد الدولي للعبة.

وقال الاتحاد الدولي للعبة، يوم السبت، على موقعه الإلكتروني إن فريدة “حققت إنجازا غير مسبوق في رياضة الخماسي الحديث، وهو إنجاز قد لا يتكرر أبدا”.

وبهذا الفوز، توجت فريدة موسمها المذهل، إذ فازت بلقب بطلة العالم في كل من فئة الكبار وتحت 22 عاما وتحت 19 عاما وتحت 17 عاما، كما فازت في جولة نهائي كأس العالم إلى جانب فوزها باثنتين من جولات سلسلة كأس العالم.

وحصدت فريدة إجمالي 1457 نقطة في المركز الأول لتحرز الذهبية، وتلتها المجرية بلانكا جوزي في المركز الثاني برصيد 1445 نقطة لتفوز بالفضية، بينما كان المركز الثالث والبرونزية من نصيب الإيطالية أورورا تونيتي برصيد 1432 نقطة.

View this post on Instagram A post shared by World Pentathlon (@theuipm)

وقبل ساعات من تتويج فريدة، فاز المصري معتز محمد بلقب فردي منافسات الرجال في البطولة، ليصبح أول مصري وإفريقي يحرز اللقب.

وجاء معتز في المركز الأول مسجلا 1579 نقطة، وتلاه الفرنسي ماتيس روشا في المركز الثاني برصيد 1562 نقطة، والتشيكي ماتاي لوكس في المركز الثالث برصيد 1547 نقطة.