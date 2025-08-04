شاهد: ليفربول يكرم جوتا على ملعب أنفيلد خلال ودية بلباو
احتفى نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بديوجو جوتا في أول مباراة له على ملعب أنفيلد منذ وفاة نجمه البرتغالي الراحل.
وتوفي اللاعب البرتغالي الدولي (28 عاما) إثر حادث سيارة في إسبانيا مع شقيقه أندريه سيلفا (25 عاما) في يوليو/تموز الماضي.
اقرأ أيضاlist of 4 items
نيوكاسل: إيزاك ليس للبيع حتى لو مقابل 100 مليون جنيه إسترليني
تقرير الشرطة يكشف سبب الحادث المميت لسيارة ديوغو جوتا
أرسنال يتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني زوبيمندي قادما من ريال سوسيداد
وخاض ليفربول مباراة ودية، اليوم الاثنين، أمام أتلتيك بلباو الإسباني.
Darwin finishes off a 🔝 team move 🎯 pic.twitter.com/LFo2pehf5d
— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2025
ووضع أسطورة ليفربول، فيل تومسون، ورئيس بلباو جون أوريارتي، أكاليل الزهور على حافة منطقة الست ياردات قبل المباراة.
— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2025
وكُتب على اللوحات الإعلانية في ملعب أنفيلد عبارة “ارقد بسلام يا ديوجو جوتا وأندريه سيلفا. لن تسيرا وحدكما أبدا”، بينما غنى المشجعون لجوتا.
كما رفع مشجعو ليفربول أعلاما ولافتات تخليدا لذكرى اللاعب رقم 20، وهو الرقم الذي قرر النادي الإنجليزي حجبه هذا الصيف.
وصفق لاعبو الفريقين والمدربون والمشجعون عند توقف المباراة في الدقيقة العشرين.
وسجل جوتا 65 هدفا في 182 مباراة مع ليفربول، وأسهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بعد انضمامه من وولفرهامبتون عام 2020.