رياضة|إسبانيا

فوز ساحق لبرشلونة على دايجو.. وكوبارسي ينضم إلى قائمة المصابين (فيديو)

كوبارسي ينضم إلى قائمة مصابي برشلونة الإسباني
4/8/2025-|آخر تحديث: 10:36 PM (توقيت مكة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، إصابة مدافعه باو كوبارسي خلال الفوز الساحق على دايجو الكوري الجنوبي (5-0) في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الآسيوية للنادي الكاتالوني.

وغادر كوبارسي الملعب قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بسبب الإصابة في “ربلة” الساق اليسرى (السمانة)، وشارك هيكتور فورت بدلا منه.

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وبعد تعرُّضه للإصابة، أمضى كوبارسي بعض الدقائق داخل الملعب قبل أن يكتشف أنه غير قادر على الاستمرار في اللعب، ويطلب التغيير، لينضم بذلك إلى قائمة المصابين التي تضم إينيجو مارتينيز وفيرمين.

 

ويعود برشلونة إلى الديار صباح الثلاثاء، بعد نهاية جولته الآسيوية التي شهدت تحقيقه الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها، إذ فاز أيضا على فيسيل كوبي الياباني (3-1) وإف سي سيول الكوري (7-3)، ويستعد لملاقاة كومو الإيطالي على ملعب يوهان كرويف في آخر مباراة ودية له قبل مواجهة ريال مايوركا في مباراته الافتتاحية من الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس/آب.

المصدر: الألمانية

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