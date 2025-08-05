الزمالك يتعاقد مع المهاجم الفلسطيني عُدي الدباغ

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء ضم المهاجم الدولي الفلسطيني عٌدي الدباغ قادما من شارلروا البلجيكي بعقد لمدة أربعة مواسم.

ونشر النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبه الجديد، معلقا عليه “اختار التاريخ.. اختار الجمهور. أهلا بعُدي الدباغ في ميت عقبة”.

اختار التاريخ.. اختار الجمهور 👑

ما بين الكل.. شاف الزمالك كبيرهم 😉 أهلاً بـ عدي الدباغ في ميت عقبة 💥🔻

إحنا الملوك.. إحنا الزمالك 🏹#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/jW4xcmLh2J — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 5, 2025

ووقع الدباغ (26 عاما) على عقود الانتقال للزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع زد إف.سي.

وشارك المهاجم الفلسطيني في 44 مباراة مع شارلروا بكل المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق البلجيكي في يونيو حزيران عام 2023.

وخاض الدباغ عدة تجارب احترافية إذ لعب في صفوف أروكا البرتغالي وأبردين الاسكتنلدي.

وأبرم الزمالك عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، من بينها التعاقد مع حارس المرمى مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وضم أيضا عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو إلى جانب الفلسطيني آدم كايد من بريدا الهولندي والمغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة وأحمد ربيع من البنك الأهلي ومحمد إسماعيل من زد.

ويستهل الزمالك مشواره في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل.