الفراعنة وأسود الأطلس في صدامين وديين قبيل مونديال تشيلي للشباب

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم، على خوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا مباراتين وديتين مع منتخب أسود الأطلس بدعوة من الاتحاد المغربي لكرة القدم، في إطار استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس العالم التي سُتقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا.

ونقلت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على “فيسبوك” عن حمادة أنور، المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب، قوله: “تقرر إقامة المباراتين يومي 13 و15 أغسطس/آب الجاري بمدينة الدار البيضاء في المغرب، ويجري الترتيب لإنهاء كافة إجراءات السفر”.

وكان المنتخبان المغربي والمصري قد ضمنا بطاقتي التأهل إلى مونديال الشباب، بعد نيلهما مركز الوصافة والمركز الرابع على التوالي، في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب لأقل من 20 عامًا، التي أقيمت في مصر خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وأوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب البلد المنظم تشيلي، وكل من اليابان ونيوزيلندا.

في المقابل، أوقعت القرعة منتخب شباب المغرب في مجموعة صعبة، حيث سيواجه منتخبات البرازيل، وإسبانيا، والمكسيك، ضمن المجموعة الثالثة.

ويتأهل أول منتخبيْن من كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ16.