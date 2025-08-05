برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد حارسه تير شتيغن

يعتزم برشلونة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد حارس مرماه، مارك أندريه تير شتيغن، بعد رفضه التوقيع على تقرير طبي يتعلق بإصابته في الظهر، وفقا لوكالة رويترز.

وكان النادي بحاجة إلى توقيع تير شتيغن على التقرير لإرساله إلى الدوري الإسباني لإفساح المجال في سقف الرواتب، وتسجيل لاعبين آخرين بسهولة أكبر دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

لكنْ هناك خلاف بين النادي وحارس المرمى بشأن مدة التعافي من الجراحة التي أُجريت الأسبوع الماضي لعلاج آلام أسفل الظهر المتكررة.

وقال تير شتيغن قبل الجراحة إن مدة التعافي ستستمر نحو ثلاثة أشهر. ولم يعلن النادي جدولا زمنيا رسميا لعملية التعافي، مكتفيا بالقول إن العملية كانت “ناجحة” وإن “تعافيه سيحدد موعد عودته”.

وبناء على مدة عملية التعافي، يمكن لبرشلونة تخصيص نسبة من راتب تير شتيغن من سقف رواتبه، مما يتيح مجالا أكبر لضم لاعبين آخرين إلى الفريق.

ولم يتضح بعد نوع العقوبة التي سيواجهها تير شتيغن لعدم توقيعه على التقرير.