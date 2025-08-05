نادٍ ألماني يتراجع عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي.. ماذا فعل الجمهور؟

تراجع نادي فورتونا دوسلدورف الألماني رسميا عن ضم اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان إلى صفوفه، وذلك عقب موجة احتجاجات شديدة من جماهير الفريق، رفضت إتمام التعاقد.

وأكد النادي في بيان رسمي أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لكل أبعاد الصفقة، انتهت بعدم التوقيع مع اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان.

الصفقة التي كانت في مراحلها النهائية لم تكتمل، رغم جاهزية اللاعب للتوقيع على العقود، بحسب ما أوردت صحيفة “بيلد” الألمانية، التي أكدت أن فايسمان كان على بُعد خطوة واحدة فقط من الانتقال إلى النادي المنتمي للدرجة الثانية في الدوري الألماني.

وأكد بيان رسمي صادر عن إدارة النادي الألماني أن الصفقة لن تُستكمل، مشيرا إلى أن “النادي يضع رأي جماهيره في المقام الأول، وقد درسنا صفقة اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان بدقة، وقررنا في النهاية عدم إتمام التعاقد”.

وأثار هذا الموقف ردود فعل متباينة داخل الأوساط الرياضية والإعلامية في ألمانيا.