الدوري المصري ينطلق الجمعة.. تعرف على جدول مباريات الأسبوع الأول

48 ساعة فقط تفصل عن انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2025 / 2026، والذي يبدأ مبارياته اعتبارا من يوم الجمعة 8 أغسطس/آب الجاري، ويستمر حتى 31 مايو/آيار القادم.

ويستعد 21 فريقا لخوض الموسم الجديد، وسط توقعات بأنه سيكون موسما ساخنا في ظل التعاقدات القوية التي عقدتها الأندية خلال فترة الانتقالات من أجل حجز مركز متقدم في البطولة العريقة.

وستقام المسابقة هذا الموسم على مرحلتين، الأولى تقام بنظام الدوري من دور واحد ثم تنقسم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية من الأول حتى السابع التي ستنافس على اللقب، بينما تضم الثانية 14 فريقا من الثامن حتى 21 ستنافس على النجاة من الهبوط وفي النهاية سيهبط أربعة أندية وصعود ثلاثة الموسم المقبل.

من يفوز باللقب؟

وتشير التوقعات إلى أن الأهلي بقيادة مدربه الإسباني الجديد خوسيه ريبيرو وبيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، هما المرشحان الأوفر حظا للتتويج باللقب في ظل تدعيم صفوفهما، إضافة لحفاظهما على القوام الأساسي من الموسم الماضي. فيما يمكن للزمالك، صاحب المركز الثالث الموسم الماضي، أن يحظى بفرصة المنافسة على اللقب من جديد واستعادة بريقه بعد التعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا إضافة لعدد من الصفقات البارزة.

المنافسة على تذكرة الكونفدرالية

فيما يُتوقع أن يشهد المركز الرابع لهذا الموسم، تنافسا قويا بين عدة فرق ستتطلع لحسمه على أمل حجز مقعدها في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويأتي في مقدمتها أندية المصري البورسعيدي وسيراميكا وزد والاتحاد السكندري بعد تدعيم صفوفهما بصفقات قوية.

وكان المصري البورسعيدي هو من حقق هذا المركز الموسم الماضي، ولكن بصعوبة بالغة.

معركة محتدمة

وتشير التوقعات أيضا إلى أن تكون المنافسة محتدمة في مجموعة تفادي الهبوط خاصة في ظل وجود 14 فريقا يصارعون على البقاء، وهبوط أربعة فرق دفعة واحدة، مما يزيد من صعوبة المواجهات. ويرى البعض أن كهرباء الإسماعيلية سيكون أول الهابطين، نظرا لصعوده لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه وافتقاره للاعبين من أصحاب الخبرة نظرا لتواضع إمكاناته المادية وعدم إبرامه تعاقدات قوية.

فيما ستكون هناك ستة أندية أخرى مهددة بالهبوط مثل وادي دجلة، العائد للدوري الممتاز بعد غياب أربعة مواسم، بجانب المقاولون العرب، الصاعد حديثا بعد غيابه موسم واحد. إضافة إلى الإسماعيلي وغزل المحلة ومودرن سبورت الذين نجوا من الهبوط بعد إلغائه الموسم الماضي.

الأهلي على القمة

وأقيمت أول نسخة من البطولة موسم 1948–1949 وتوج بها الأهلي ليصبح أول بطل في تاريخ المسابقة، ومنذ ذلك الحين تعاقبت سبعة أندية على الفوز باللقب.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 45 لقبا يليه الزمالك برصيد 14 لقبا، ثم الإسماعيلي ثلاثة ألقاب، ثم غزل المحلة بلقب وحيد.. ويحمل الزمالك الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على المركز الثاني (34 مرة)، بينما يحمل الإسماعيلي الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على المركز الثالث (17 مرة).

جدول مباريات الأسبوع الأول:

الجمعة 8 أغسطس/آب:

1 – وادي دجلة ضد بيراميدز – الساعة الخامسة مساء

2 – المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري – الساعة الثامنة مساء

3 – سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك – الساعة الثامنة مساء

السبت 9 أغسطس/آب:

4 – سموحة ضد طلائع الجيش – الساعة الخامسة مساء

5 – المقاولون العرب ضد زد – الساعة الخامسة مساء

6 – الإسماعيلي ضد بتروجت – الساعة الثامنة مساء

7 – مودرن سبورت ضد الأهلي – الساعة الثامنة مساء

الأحد 10 أغسطس/آب:

8 – كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة – الساعة الثامنة مساء

9 – فاركو ضد إنبي – الساعة الثامنة مساء

10 – البنك الأهلي ضد غزل المحلة – الساعة الثامنة مساء

مع الوضع في الاعتبار أن جميع التوقيتات تكون بتوقيت مكة المكرمة.