الكوري الجنوبي “سون هيونغ‑مين” إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي
وافق النجم الكوري الجنوبي، سون هيونغ‑مين، على الانضمام إلى نادي لوس أنجلوس إف سي لكرة القدم يوم الثلاثاء، منهياً بذلك مسيرته مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي التي استمرت عشر سنوات، لينتقل رسمياً إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.
ويأتي انضمام سون، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى الفريق الأمريكي بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه الرسمي مغادرة توتنهام.
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وقد حضر النجم الكوري مباراة لوس أنجلوس إف سي في بطولة كأس الدوريات أمام فريق تيغريس، والتي أُقيمت مساء الثلاثاء على ملعب “بي إم أو”، حيث تابع اللقاء من جناح فاخر.
Heung Min Son present at the LAFC-Tigers Leagues Cup match.#LAFC #MLS #LeaguesCup #heungminson #sonheungmin pic.twitter.com/QHePknqmBz
— Favian Renkel (@FavianRenkel) August 6, 2025
ومن المقرر أن يقدم نادي لوس أنجلوس إف سي لاعبه الجديد، سون، في مؤتمر صحفي يُعقد لاحقاً اليوم الأربعاء.
وأفادت تقارير بأن النادي الأمريكي دفع أكثر من 20 مليون دولار مقابل الصفقة، وهو ما قد يجعله أعلى مبلغ يُدفع لانتقال لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم.