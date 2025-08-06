رضا سليم يرحل عن الأهلي

أعلن نادي الجيش الملكي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عودة الجناح الأيمن رضا سليم إلى صفوفه قادما من الأهلي المصري.

وقال النادي عبر حسابه على “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي “رضا سليم يعود للكتيبة العسكرية، مرحبا بعودتك إلى نادي المغاربة”.

ولم يكشف الجيش الملكي عن تفاصيل الصفقة، لكن وسائل إعلام مصرية ذكرت أن اللاعب سينتقل إلى الفريق المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وغادر سليم (25 عاما) صفوف الجيش الملكي في يونيو/حزيران 2023 للانضمام إلى الأهلي، إلا أنه عانى من سلسلة إصابات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.

وقد خاض اللاعب خلال مسيرته القصيرة مع الأهلي 44 مباراة بالمسابقات كافة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقبين في الدوري المحلي، ولقب واحد في دوري أبطال إفريقيا، ومثله في كأس مصر، إضافة للقب كأس السوبر المصرية ولقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.