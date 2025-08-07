برشلونة يجرد تير شتيغن من شارة القيادة

أعلن برشلونة في بيان، الخميس، أنه قام بتجريد حارس المرمى الألماني الدولي مارك أندريه تير شتيغن من شارة القيادة، بعد بدء الإجراءات التأديبية ضده.

وقال النادي الكتالوني في بيان له، إنه في أعقاب الإجراءات التأديبية التي تم فتحها ضد حارس المرمى تير شتيغن، وحتى حسم تلك المسألة نهائيا، قرر النادي، بالاتفاق المتبادل مع الإدارة الرياضية والجهاز الفني، سحب دوره كقائد للفريق الأول مؤقتا.

وأضاف النادي أن رونالد أراوخو، نائب القائد الحالي، سيتولى مهام قائد الفريق خلال هذه الفترة.

وذكرت تقارير إعلامية أن القرار جاء بعدما رفض تير شتيجن الموافقة على إعطاء بياناته الطبية إلى رابطة الدوري الإسباني، مما دفع إدارة برشلونة إلى فتح إجراءات تأديبية ضده في هذا الصدد.

ويرغب برشلونة في تخفيض وضع تير شتيغن، الذي كان في النادي منذ عام 2014، حتى يصبح الحارس الثالث بعد أن كان الحارس الأول، وذلك عقب التعاقد مع غارسيا.

وعن شارة القيادة، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليومية أن لاعبي الفريق، الذين يؤخذ برأيهم تقليديا في مثل هذه الأمور، يدعمون تير شتيغن.

ولم يتضح ما إذا كان قد تم إجراء تصويت داخل الفريق بشأن شارة القيادة، كما لم يتضح ما إذا كان بمقدور إدارة النادي تجاوز نتيجة مثل هذا التصويت.