“فرانس فوتبول” تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في العالم

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الخميس، قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد لكرة القدم رجال على مستوى العالم عن عام 2025.

وضمت القائمة المختصرة ناديين إنجليزيين، هما ليفربول بطل الدوري الممتاز، وتشيلسي المتوج بكأس العالم للأندية.

وتصدر باريس سان جيرمان القائمة بعد تتويجه بثلاثية الدوري والكأس في فرنسا، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

كما شهدت القائمة تواجد برشلونة بطل الدوري الإسباني، وبوتافوغو البرازيلي.

ويقام حفل توزيع جوائز مجلة “فرانس فوتبول” في 22 سبتمبر/أيلول المقبل على مسرح دو شاتليه.